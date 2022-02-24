За словами Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз усвідомлює, що це не лише війна проти України, а значно масштабніша агресія.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ціль Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Частина санкцій є схожою до тих, які Євросоюз вже вводив раніше, але тепер вони стосуватимуться більшої частини економіки Росії. Планують:

вдарити по стратегічних галузях російської економіки, щоб послабити основу економіки Росії;

заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими, щоб послабити її здатність модернізуватися;

централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном.

На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки,

– заявила президентка Єврокомісії.

Це будуть координовані рішення ЄС, США, Канади, Великої Британії, Японії, Австралії та інших країн. Урсула фон дер Ляєн додала, що Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії, і ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово.