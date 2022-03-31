План Путіна провалився: Росії доведеться відмовитися від ідеї оплати за газ в рублях

Російська влада вирішила вдатися до шантажу, заявивши, що тепер прийматиме оплату за постачання газу лише в рублях. Але європейські країни не піддалися на ці погрози, тож росіянам довелося шукати вихід із ситуації.

Зважаючи, що гроші за постачання нафти та газу є значним джерелом наповнення російського бюджету, диктатор Росії Володимир Путін вирішив таки "дати задню" у протистоянні щодо розрахунків за газ.

Уряд Німеччини заявив у середу, що отримав запевнення від Росії, що Європі не доведеться платити за поставки російського газу в рублях. У офісі Олафа Шольца повідомили, що президент Росії Володимир Путін сказав канцлеру Німеччини, що європейські компанії можуть продовжувати платити в євро або доларах.

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При цьому Путін запропонував ще один варіант, як не виглядати програвшим в цій стороні. Він просив, щоб оплату здійснювали в "Газпром банк", який не потрапив під санкції, в іноземній валюті. А вже з цього банку гроші перераховувалися б в рублях до Росії.

Однак в Німеччині не пристали на таку пропозицію. Тож попередні домовленості про оплату в євро залишаються в силі.

Росія намагалася перевести на оплату в рублі постачання газу до країн, які визнала "недружніми". Це ті країни, які запровадили санкції проти Росії після початку військового вторгнення до України. Путін намагався обґрунтувати вимоги Росії щодо виплат в рублях, заявивши, що "в порушення норм міжнародного права державами-членами Європейського Союзу були заморожені валютні резерви Банку Росії".

Однак країни G7 відхилили вимогу Москви платити за газ в рублях, назвавши це порушенням контракту. І Росії таки довелося відмовитися від своєї затії.