Чиновник ЄС вперше назвав конкретну суму, на яку заморозили активи. ЗМІ зазначають, що вона значно менша, ніж очікувалося.

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ЄС заморозив менше активів, ніж США

Країни Європейського Союзу повідомили про заморожування близько 23 мільярдів євро, а це 24,5 мільярда доларів, активів російського Центрального банку.

При цьому Росія публічно заявляла, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів її активів у всьому світі.

За словами комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса, з цих заморожених активів лише менше однієї десятої пребувають в ЄС. З лютого, коли почалась війна в Україні, в ЄС заморозили близько 23 мільярдів євро. Ця цифра менша за 100 мільярдів доларів, які заморозили Сполучені Штати Америки.

Не всі країни ЄС кажуть про замороження активів

Держави Європейського Союзу заморозили також близько 10 мільярдів євро матеріальних активів. Мовиться про яхти та вілли, пов'язані з олігархами та чиновниками, які наближені до Кремля.

Рейндерс відмовився вказати, чи всі уряди ЄС повідомляли про заморожування активів.

Багато з них традиційно були обережними у повному виконанні санкцій ЄС, а деякі з них відмовилися публічно говорити про те, чи вони заморозили російські активи.

Проблеми Росії через вторгнення

Економіка Росії значно ослабла через санкції та різного роду обмеженя, які до неї застосовує світ. Наприклад, рекордна кількість російських танкерів з нафтою Urals зараз стоїть у морі. Російські трейдери намагаються знайти покупців, але в них нічого не виходить. Тому вже близько 62 мільйонів барелів нафти накопичилося на суднах в морі.

Це все при тому, що ЄС ще й досі не ввів шостий пакет санкцій, який передбачає нафтове ембарго. Проти цього виступає Угорщина. Але в Європі вже заговорили про можливість прийняти пакет і без її згоди. Зокрема, Німеччина розглядає те, що нафтове ембарго підтримають без Угорщини.

Дії проти Росії чинять навіть країни, які здавалося б виглядають як її союзники, але в реальності це не дуже схоже на правду. Мовиться про Казахстан. Країна заморозила понад 20 мільйонів доларів іноземної валюти на рахунках банків з Росії. Це зробили, згідно з вимогами санкцій Заходу.

За якої умови Угорщина підтримає ембарго: дивіться відео