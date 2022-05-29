ЄС може відтермінувати обмеження на імпорт нафти трубою "Дружба" на догоду Угорщині, – Bloomberg

Європейський Союз запропонував заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт нафтопроводом "Дружба". Так, ЄС намагається задовольнити Угорщину, щоб нарешті ухвалити 6 пакет санкцій проти Росії.

Європейська комісія надіслала національним урядам переглянуту пропозицію, яка дозволить постачання нафти через цей гігантський нафтопровід. Він є основним джерелом імпорту для Угорщини.

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ЄС може відтермінувати обмеження на імпорт нафти трубою "Дружба"

Євросоюз може відтермінувати обмеження на постачання нафти через нафтопровід "Дружба", щоб задовольнити Угорщину. Країни-члени поступово припинятимуть імпорт морської нафти протягом 6 місяців, а нафтопродуктів – протягом 8 місяців

Угорщина виступає проти 6 пакету санкцій ЄС проти Росії, адже він включає ембарго на нафту. Ця пропозиція дасть країні більше часу на пошук технічного рішення, яке задовольнить її потреби в цьому енергоресурсі. Це також розв'яже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю. Окрім цього, Європейська комісія запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яку постачають нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни. Також, ймовірно, обмежать сферу дії положення щодо послуг, пов'язаних з перевезенням нафти до третіх країн.

Посли ЄС повинні зустрітися 29 травня, щоб обговорити переглянутий пакет санкцій проти країни-агресорки. Деякі країни-члени наполягають на його узгодженні до того, як лідери Євросоюзу 30 травня зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити війну в Україні.

Пакет санкцій вимагає підтримки всіх держав-членів. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морського і трубопровідного імпорту, адже такий поділ є несправедливим, позаяк непропорційно вплине на їхні поставки.

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Раніше ЄС пропонував припинити весь імпорт російської нафти до початку наступного року. Угорщині та Словаччині дали час на виконання цих вимог до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Ці країни дуже залежать від російської нафти, проте водночас на них припадає відносно невелика частка загального імпорту ЄС.