Європейська комісія надіслала національним урядам переглянуту пропозицію, яка дозволить постачання нафти через цей гігантський нафтопровід. Він є основним джерелом імпорту для Угорщини.

До теми В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід "Дружба", – Зеркаль

ЄС може відтермінувати обмеження на імпорт нафти трубою "Дружба"

Євросоюз може відтермінувати обмеження на постачання нафти через нафтопровід "Дружба", щоб задовольнити Угорщину. Країни-члени поступово припинятимуть імпорт морської нафти протягом 6 місяців, а нафтопродуктів – протягом 8 місяців

Угорщина виступає проти 6 пакету санкцій ЄС проти Росії, адже він включає ембарго на нафту. Ця пропозиція дасть країні більше часу на пошук технічного рішення, яке задовольнить її потреби в цьому енергоресурсі. Це також розв'яже проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю. Окрім цього, Європейська комісія запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яку постачають нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни. Також, ймовірно, обмежать сферу дії положення щодо послуг, пов'язаних з перевезенням нафти до третіх країн.

Посли ЄС повинні зустрітися 29 травня, щоб обговорити переглянутий пакет санкцій проти країни-агресорки. Деякі країни-члени наполягають на його узгодженні до того, як лідери Євросоюзу 30 травня зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити війну в Україні.

Пакет санкцій вимагає підтримки всіх держав-членів. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морського і трубопровідного імпорту, адже такий поділ є несправедливим, позаяк непропорційно вплине на їхні поставки.

Зверніть увагу! Раніше ЄС пропонував припинити весь імпорт російської нафти до початку наступного року. Угорщині та Словаччині дали час на виконання цих вимог до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Ці країни дуже залежать від російської нафти, проте водночас на них припадає відносно невелика частка загального імпорту ЄС.

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