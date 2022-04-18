Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. За його словами, диверсифікацію можна здійснити швидше, ніж здавалося місяць тому.

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У нас є газ у сховищах і буде новий газ від інших постачальників. Внутрішні заходи для скорочення постачання при цьому будуть помірними. Ми говоримо про зниження температури опалення на 1 – 2 градуси,

– заявив Драґі.

Італія запропонувала встановити прайс-кепи на природний газ, який використовується для виробництва електроенергії. За словами прем'єра, ця ідея вже здобуває консенсус серед інших європейських країн. Такий крок має зменшити залежність від Росії.

Залежність Італії від російського газу

Італія постачає 40% газу на свій ринок з Росії, що робить її другим найбільшим імпортером російського газу у Європі після Німеччини. У 2021 році Італія закупила російський газ на 5,8 мільярда доларів, повідомляє Aljazeera.

Драґі переконаний, що, купуючи російські енергоносії, Європа продовжує фінансувати Росію. А сенсу говорити з Путіним прем'єр не бачить. "У мене таке враження, що жах війни з масовими вбивствами, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, ніяк не залежить від слів і телефонних дзвінків", – сказав глава італійського уряду.

Тож Італія намагається знайти спосіб, як максимально знизити свою енергетичну залежність від Росії. Першим таким кроком стала угода з Алжиром.

Угода Італії з Алжиром

Нагадаємо, що Італія домовилася з Алжиром щодо збільшення імпорту газу на 40%.

Алжирський Sonatrach поступово збільшить потоки у газопроводі Transmed. Моментально Італія отримає додаткових 3 мільярди кубометрів.

А вже до 2023 – 2024 років вийдуть на додаткові 9 мільярдів кубометрів у рік.

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