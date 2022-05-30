Згідно з новим проєктом, ЄС накладе нафтове ембарго на російську нафту. Але це ембарго тимчасово не стосуватиметься нафти, яка постачається нафтопроводом.

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В ЄС знайшли новий компроміс

Таким чином Росія вже з наступного року не постачатиме ЄС нафту морськими шляхами. Але все ще зможе продавати свою трубопровідну нафту Угорщині, Словаччині та Чехії. Зазначимо, що ці країни не мають виходу до моря. Тож вони побоюються, що їм буде важче знайти альтернативу російській нафті.

Однак лідери ЄС не будуть остаточно узгоджувати умови для цього тимчасового винятку у понеділок. Натомість вони шукатимуть рішення, яке забезпечити чесну конкуренцію між тими, хто все ще отримує російську нафту, і тими, хто буде відключений.

Є прогрес

Один з дипломатів ЄС заявив, що новий проєкт є "обмеженим прогресом". Але є все ще занадто багато деталей, які потрібно узгодити, щоб схвалити проєкт протягом 2-денного саміту.

Розкол в Євросоюзі

Вже місяць ЄС намагається схвалити шостий пакет санкцій, який включає нафтове ембарго. Єдність, яку Європа демонструвала на перших тижнях війни Росії проти України, може похитнутися. Найбільше цю єдність розхитує Угорщина.

Після нападу Росії на Україну ми побачили, що може статися, коли Європа є єдиною. З огляду на саміт, будемо сподіватися, що так буде й надалі. Але єдність уже починає руйнуватися,

– заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Серед іншого шостий пакет санкцій включає відключення найбільшого російського банку Сбербанку від міжнародної системи SWIFT, заборону російських мовників у ЄС та додавання нових людей до списку, чиї активи заморожені.

Тема саміту – Україна

На саміті мають домовитися про новий пакет кредитів ЄС на суму 9 мільярдів євро для економіки України.

Лідери ЄС також підтримають створення міжнародного фонду для відбудови України після війни, зокрема обговорять конфіскацію заморожених російських активів.

Працюватимуть над сприянням у допомозі Україні перевезти зерно з країни залізницею та вантажівками.

Лідери ЄС також досліджуватимуть шляхи стримування цін на енергоносії. Для цього можуть ввести тимчасове обмеження цін.

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