Потрібно якнайшвидше стати незалежними від російського викопного палива. Тому ЄС піднімає ці амбіції на ще один рівень. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Політикиня оголосила пакет заходів, який отримав назву REPowerEU. Він допоможе ЄС заощадити більше енергії, прискорити відмову від російського палива та розпочати інвестиції в новому масштабі.

Що планують зробити

Єврокомісія підвищує мету ЄС щодо енергоефективності до 2030 року з 9% до 13%. Також збільшують мету щодо відновлюваної енергії з 40% до 45%.

Збираються прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії. Крім того, хочуть запровадити обов’язкове встановлення сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року, для нових житлових будинків – до 2029 року.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що це потребує масштабних інвестицій та реформ. Тому ЄС мобілізує близько 300 мільярдів євро. За словами політикині, близько 72 мільярди євро становитимуть гранти та 225 мільярдів євро – позики.