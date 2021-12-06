Чому вирішили оновити дизайн банкнот

Президент європейського центробанку Крістін Лагард розповіла, що банкноти євро нікуди не подінуться. Ба більше на них є, як і раніше, великий попит до того ж вони – відчутний та видимий символ єдності Європи, особливо за часів кризи.

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Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходять для європейців будь-якого віку та походження,

— поділилась Крістін Лагард.

Новий дизайн – політичне рішення

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі "епох та стилів", представленій вікнами, дверними отворами та мостами.

У Європейському центральному банку (ЄЦБ) підкреслили, що дизайн банкнот євро – політично чутливе питання. У типових зображеннях на банкнотах – наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель – є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.

Як змінюватимуть дизайн банкнот євро

Спочатку будуть створені фокус-групи, які зберуть думки людей з усіх куточків ЄС.

Надалі буде створена тематична консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної держави.

Група надасть свої напрацювання в ЄЦБ.

Члени консультативної групи вже були призначені ЄЦБ на основі пропозицій національних центральних банків єврозони та представляють різні галузі, такі як історія, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво та технології.