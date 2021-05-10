Верхня межа: ЄС хоче заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

10 травня 2021 , 10:35
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Джерело:

DW

Євросоюз може заборонити проводити готівкові розрахунки на суму у понад 10 тисяч євро. Таке нововведення хочуть запровадити задля боротьби з відмиванням грошей, отриманих нечесним шляхом.

Комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс розповіла, що ідея заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро викладена у пропозиціях щодо зміни законодавства. Вони стануть базою для боротьби з відмиванням грошей. 

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За словами Макгіннесс, Єврокомісія планує винести це питання на розгляд.

Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить,
– наголосила Макгіннесс.

Деталі від Макгіннесс

  • У ЄС планують створити відомство, яке боротиметься з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
  • Цей орган має мати вагомі повноваження та стежити за політикою із боротьби з відмиванням грошей певних великих банків.
Автор: Мар'яна Бекало