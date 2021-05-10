Комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс розповіла, що ідея заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро викладена у пропозиціях щодо зміни законодавства. Вони стануть базою для боротьби з відмиванням грошей.

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За словами Макгіннесс, Єврокомісія планує винести це питання на розгляд.

Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить,

– наголосила Макгіннесс.

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