ЄС може заборонити платежі в понад 10 тисяч євро та анонімні криптогаманці

Європейський Союз запропонував обмежити великі платежі готівкою та ввести заборону на анонімні криптогаманці. У Єврокомісії вважають, що це допоможе боротись з відмиванням грошей та фінансовим тероризмом.

Пропозиція від ЄС

Обмеження готівкових платежів

Головний орган виконавчої влади ЄС – Єврокомісія пропонує ввести заборону на платежі готівкою понад 10 тисяч євро, посилити контроль за фінансовими операціями та створити окремий орган зі штатом близько 250 співробітників для нагляду за найбільш ризиковими фінансовими установами.

Читайте також Конкурент Apple Pay та Google Pay: Mastercard запускає новий сервіс безконтактних оплат

Заборона анонімних криптогаманців

Під час пресконференції комісар ЄС з фінансових послуг Майрід МакГіннесс, як повідомляє видання Bloomberg, відмітив, що запропоновані правила повинні стосуватись також і цифрових валют.

У нас не повинно бути різних правил для фінансової системи. Вони повинні застосовуватися і до цифрових валют,

– зауважив Майрід МакГіннесс.

На думку Єврокомісії, потрібно ввести заборону на використання анонімних криптогаманців, а всі перекази в цифрових валютах будуть контролюватися та відстежуватись європейськими регуляторами.

Актуально Рекордний обвал біткойна: крипторинок втратив майже 100 мільярдів доларів за 24 години

Чому потрібні нові правила та обмеження

Автори ініціативи стверджують, що такі правила допоможуть боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Пан МакГіннесс підкреслив, що фінансовий тероризм та відмивання грошей представляють реальну загрозу для громадян, демократичних інститутів і фінансової системи.