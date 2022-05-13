У ЄС думають, чи не відкласти нафтове ембарго, щоб не гальмувати інші санкції проти Росії, – ЗМІ

Деякі країни Європейського Союзу вважають, що, можливо, потрібно подумати про відкладення введення заборони на російську нафту. Це необхідно для того, щоб продовжити впроваджувати решту запропонованих санкцій, якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

За словами європейських дипломатів, уряди країн ЄС до 16 травня прагнуть досягнути угоди щодо повного пакета обмежень проти країни-агресорки. Зокрема, він включає поетапну заборону на її нафту.

До теми "Угорщина маневрує в угоду Кремлю": чому Орбан вперто блокує нафтове ембарго

ЄС думає, чи варто відтермінувати ембарго

Дипломати країн ЄС зазначили, що ідея відтермінування запровадження заборони на російську нафту набуває підтримки. Однак інші країни стурбовані тим, що таке рішення буде ознакою слабкості. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що будь-яку заборону на нафту лідери ЄС повинні обговорити під час саміту, найближчий з яких запланували на кінець травня.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запланувала відеодзвінок з Орбаном і регіональними лідерами, щоб обговорити можливий компроміс. Однак його перенесли на поки невизначену дату. Пропозиція ЄС спрямована на заборону сирої нафти протягом наступних 6 місяців та рафінованого палива до початку січня.

Угорщині та Словаччині запропонували виконати санкції до кінця 2024 року,

Чехії – до червня того ж року.

Таке рішення прийняли через сильну залежність цих країн від російської нафти. Угорщина заявила, що зніме свою погрозу блокувати ембарго, лише якщо її імпорт виключать через трубопроводи.

Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки всіх 27 членів.

Окрім заборони на нафту, 6 пакет санкцій проти Росії включає виключення ще 3 банків країни-агресорки із міжнародної платіжної системи SWIFT та заборону надання консультаційних послуг та послуг зі зв'язків з громадськістю російським компаніям.

Очікується, що ЄС зможе позбавитися залежності від російських енергоресурсів до 2027 року. Наступного тижня повинні окреслити обмежені інвестиції в нафтову інфраструктуру. Вони будуть необхідні в короткостроковій перспективі, щоб гарантувати безпеку постачання країнам, які повністю залежать від трубопровідної нафти з Росії.

Цікаво Орбан планує блокувати санкції проти російського патріарха Кирила

Позиція Угорщини щодо війни Росії проти України

Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні заявив, що його країна не блокуватиме вступ України до НАТО, а також підтримає її прагнення до членства в Європейському Союзі.

Угорські чиновники після обстрілу Закарпаття заявили, що "рішення не дозволяти транзит зброї через кордон з Україною було правильним".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто використав тези роспропаганди для виправдання рішення не постачати зброю Україні. Він заявив, що нібито російські ракети знищили західну зброю у Львові, попри те, що насправді ворожа ракета влучила у цивільний об'єкт, де загинули люди. Сійярто наголосив, що не хоче, аби такі "події" стались на угорсько-українському кордоні.

Уряд Польщі заморозив свої відносини з Угорщиною. Віцепрем'єр Ярослав Качинський порадив прем'єру Угорщини Віктору Орбану сходити до офтальмолога, якщо той не бачить звірств росіян у Бучі, які той раніше заперечував.

Варто подивитися – Угорщина вимагає гроші від Брюсселю за підтримку нафтового ембарго