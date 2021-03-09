ЄС дасть Україні 1 мільярд євро на проєкт "Twinning": що він передбачає

Партнерами НБУ в імплементуванні угоди про асоціацію між Україною та ЄС стали Польща та Литва в рамках проєкту Twinning, відкриття якого відбулось 9 березня. Проєкт має 4 основних напрями, фінансування ж візьме на себе ЄС.

Проєкт Twinning

Проєкт Twinning перш за все є інструментом Європейського Союзу, що був створений для співпраці між органами державної влади держав, що є членами ЄС та держав-бенефіціарів або партнерів.

Мета

Провідна мета проєкту – сприяння макроекономічній стабільності України шляхом інституційного посилення НБУ, побудови надійної банківської системи й платіжної інфраструктури, а також надання допомоги НБУ у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Фінансування та реалізація

Фінансування проєкту буде здійснюватись коштом Європейського Союзу, що становитиме 1 мільярд євро. До реалізації проєкту Twinning будуть залучені експерти з:

Нацбанку Польщі,

Банку Литви,

п'яти інших центральних банків держав-членів ЄС.

Термін реалізації проєкту: з 1 жовтня 2020 року до 30 червня 2022 року.

Напрямки проєкту

У зв'язку з пандемією COVID-19, реалізація проєкту здійснюється у віддаленому форматі, а всі охочу можуть стежити за ним на спеціальній вебсторінці

Проєкт Twinning має чотири напрямки

Розвиток підходів до банківського нагляду – у межах цього напрямку представники центральних банків держав, що є членами ЄС спільно з НБУ будуть працювати над подальшим упровадженням Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету та європейського законодавства. Упровадження системи миттєвих платежів – напрям покликаний допомогти розвинути платіжну систему в Україні та визначити не лише найкращу модель миттєвих платежів, але й архітектуру, а також план її впровадження. Удосконалення стратегічного планування в центральному банку – завдяки реалізації цього пункту буде вдосконалено стратегічне планування, управління процесами та моніторингу ефективності на різних рівнях інституції на основі рекомендацій та практичного досвіду центральних банків держав, що є членами ЄС. Удосконалення процесу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва центрального банку – у НБУ впевнені, що досвід зовнішніх експертів допоможе Нацбанку посилити міжнародну діяльність та співпрацю.

Думки експертів

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у пресрелізі структури зазначив, що проєкт стане ефективним інструментом для розвитку інституційного потенціалу країни, а також відбудеться зміцнення банківської системи України та впровадження інноваційних фінансових технологій.

Це ще один важливий крок, який ми робимо на шляху інтеграції НБУ до європейської спільноти центробанків,

– Сологуб.

Висловились з приводу проєкту й нові європейські партнери НБУ: Голова Банку Литви Вітас Васіляускас та член Правління Національного Банку Польщі Марта Гаєнцка.

Пані Гаєнцка зазначила, що Польща завжди активно сприяла тісній співпраці України з установами Європейського Союзу.

З точки зору польської закордонної політики, Україна – ключовий партнер у межах ініціативи Східного Партнерства, а також Польської програми розвитку співробітництва,

– Гаєнцка

Представник литовських партнерів, пан Васіляускас відмітив, що Нацбанк Польщі, Банк Литви й НБУ вживають визначених заходів за підтримки проєкту Twinning, задля обміну найкращою практикою діяльності центральних банків і надання допомоги всім центральним банкам, залученим до проєкту, з метою підвищення їхньої ефективності та можливості стати активнішими та визнаними на міжнародному рівні установами, які роблять свій внесок у добробут громадянського суспільства власних країн.

Спільна зацікавленість ЄС і України полягає в тому, щоб продовжувати вибудовувати сучасну й прозору банківську систему в Україні, в якій НБУ посідає найважливіше місце,

– Васіляускас.