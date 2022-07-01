В Україні стартувала нова економічна стратегія уряду "єРобота": що можуть отримати підприємці

Для українських підприємців створили 6 програм. Їм допомагатимуть коштами та навчанням.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що проєкт "єРобота" запрацював з 1 липня.

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"Вже від сьогодні можна подати заявку через портал "Дія". Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар'єри. "єРобота" — це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць", – написав Шмигаль.

Яку підтримку можна отримати

Прем'єр-міністр розповів про кожну із програм:

перша – гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес;

друга — гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері перероблення;

третя і четверта програми — гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову нових теплиць (до 7 мільйонів гривень);

п'ята програма — гранти для стартапів в ІТ;

шоста — це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

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Що буде з ВВП України

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що через війну у 2022 році ВВП впаде – втратимо щонайменше третину. Наразі втрати економіки перевищують 100 мільярдів доларів.

"Це оцінки того, що зруйновано: був завод – нема заводу, був міст – нема мосту, був будинок – нема будинку. Але війна триває, і ми кожен день живемо у вже звичних для нас повітряних тривогах і розуміємо, що наші втрати, на жаль, зростають щодня", – пояснила експертка.

Рожкова додала, що після війни Україна буде змушена будувати нову економіку. Під час цього орієнтуватимемось на Європейський Союз.

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