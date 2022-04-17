Саме "Газпромбанк" здійснює розрахунки за російський газ. Тому, за словами голови Офісу Президента, й потрібно запровадити проти нього обмеження.

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Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти "Газпромбанку", який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ,

– наголосив політик.

Він зазначив, що це важливо, оскільки ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також включення банківського сектору.

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