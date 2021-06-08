Єгипет та Україна обговорюють можливість спільного виробництва й експорту в країни Африки

Україна та Єгипет обговорюють питання спільного виробництва між підприємствами та експорту на ринок Африки. Українські компанії зможуть виробляти продукцію в Єгипті та отримувати вигоду від угод про вільну торгівлю в регіоні.

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол Єгипту Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль. Він зазначив, що це також буде темою міжурядової зустрічі технічного комітету.

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"Єгипет є членом низки зон вільної торгівлі в африканських і арабських країнах. Наприклад, ми запросили український уряд інвестувати в особливу економічну зону Суецького каналу (SCZone)", – сказав посол.

Елгаммаль розповів, що наразі від українських компаній не надходило пропозицій з інвестицій в SCZone.

Поте він зазначив, що різні організації в Україні, зокрема "Укрмашстрой" і компанії, які входять до неї, звернулися з проханням відкрити їхні представництва в Єгипті для спільного виробництва високотехнологічної продукції важкого машинобудування.

Відновлення Українсько-єгипетської ділової ради

Водночас згідно з інформацією посла, в порядку міжурядової двосторонньої зустрічі у червні 2021 року буде відновлення Українсько-єгипетської ділової ради (УЄДР). За словами посла, відповідна ділова рада складатиметься з представників єгипетського та українського бізнесу.

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"Діяльність ради також буде спрямована на промоцію ведення бізнесу і двосторонніх інвестицій, проведення різних секторальних профільних виставок в обох країнах", – сказав Елгаммаль.