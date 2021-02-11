Єдиний реєстр боржників: як не потрапити до чорного списку, що загрожує неплатникам

Понад 2 мільйони українців перебувають в реєстрі боржників України. Протягом 2020 року їх кількість зросла на 300 тисяч. За які борги можна потрапити до цього реєстру боржників та які наслідки загрожують тим, хто все ж внесений в цю базу, розповідає приватний виконавець Денис Боднар.

Борги українців

Якщо проаналізувати вищезазначені 2 мільйони боргів, то, за інформацією OpenDataBot, у 2020 році українці найбільше заборгували за:

комунальні послуги. Кількість таких боржників збільшилась на 57 тисяч людей;

кошти, зокрема за кредитами. Чисельність таких неплатників зросла на 157 тисяч людей;

штрафи у справах про адмінправопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Боржників побільшало на 96 тисяч людей;

штрафи у справах про адміністративні правопорушення збільшилось на 70 тисяч.

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На переконання приватного виконавця Дениса Боднара, така ситуація з боргами передовсім склалась через пандемію і карантин. Адже багато українців не розрахували свої можливості та почали брати позики, які не було чим віддавати. Сюди ж варто додати й кредитні зобов'язання, які перейшли з минулих років. Заробітки не зростали, а платити за позиками все ж доводилось.

Боднар радить не накопичувати боргів / Фото з особистого архіву

Проте є й інші причини зростання заборгованостей.

Запровадження відеофіксації порушень ПДР, відновлення роботи Інспекції з паркування. Всі ці боржники потрапили до Єдиного державного реєстру боржників,

– зауважує Денис Боднар.

Хто може потрапити до реєстру боржників

До Єдиного реєстру боржників можуть потрапити як звичайні люди, тобто фізичні особи, так юрособи (компанії, фірми тощо).

Єдиний державний реєстр боржників База даних, де міститься інформація про боржників. В базі зображають дані про будь-які майнові зобов'язання: несплачені штрафи, заборгованість по аліментах.

До ЄРБ вноситься інформація про тих, хто:

програв суд та не виконав його рішення;

не сплатив штраф за порушення ПДР;

має борги з виплати аліментів;

вчасно не виплатили кредит. В цьому разі банк стягує заборгованість через нотаріуса.

"Після того, як приватним чи державним виконавцям надходить виконавчий лист про заборгованість інформація заноситься в автоматизовану систему виконавчого провадження. З цієї бази вона автоматично передається до ЄРБ", – роз'яснює Денис Боднар.

Реєстр боржників працює в Україні з 2016 року. Його було утворено відповідно до закону "Про виконавче провадження".

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В реєстрі міститься така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження боржника. У випадку, коли це фізична особа;

якщо юридична особа – найменування, ідентифікаційний код юрособи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржника-юридичної особи;

найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада працівника, який видав виконавчий документ;

найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я по батькові приватного виконавця, номер телефону та адреса електронної пошти виконавця;

номер виконавчого провадження;

категорія стягнення (штрафи, аліменти тощо).

Ризики для неплатника

Нехтувати сплатою боргів Денис Боднар не радить. Адже наслідки можуть бути вкрай неприємними. Так, боржнику мають право відмовити у відкритті рахунку в банку. Ця заборона діє з початку 2019 року. Водночас їх зобов'язали повідомляти виконавчу службу про намагання відкрити поточні рахунки.

Неприємності чекають і на боржників, які полюбляють подорожувати. Адже їм "світить" заборона на виїзд за кордон.

Здебільшого, ця заборона застосовується до платників аліментів. Вони часто нехтують такими боргами та починають усвідомлювати всю серйозність ситуації лише після відмови у перетині кордону. Як наслідок подорож закінчується не встигнувши розпочатись,

– додає приватний виконавець Боднар.

Для "членів ЄРБ" нотаріуси не зможуть здійснити жодної угоди. Тобто про продаж чи купівлю чогось дорого вартісного доведеться забути.

Блокування поточних рахунків та списання з них боргів в будь-який момент – ще одна неприємність, яка чекає на тих, кого внесли до вищеозначеного реєстру.

Доступ до реєстру має кожен, тому інформацію можуть отримати також і кредитори перед видачею позики. Траплялось, що через інформацію про боржника-жениха навіть скасовувались весілля. Потенційна друга половинка дізнавалась про борги по аліментах. Розуміючи, якщо потенційний чоловік не сплачує аліменти на дитину, йому не варто довіряти. Водночас боржники не зможуть розлучитись та поділити майно.

Не секрет, що компанії, які дбають про свою репутацію можуть відмовити у працевлаштуванні, посилаючись знову ж на інформацію з реєстру. Тож, борги необхідно повертати, а краще взагалі їх не мати, щоб згодом не мати неприємностей.