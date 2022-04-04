Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зупиняє доступ РФ та Білорусі до фінансування та експертизи Банку.

Відомо, що Рада керуючих ЄБРР проголосувала за резолюцію відповідно до статті 8.3 "Про створення Банку, статуту ЄБРР".

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Це передбачає призупинення доступу Росії та Білорусі до фінансування та експертизи – безстроково. Важливо, що при цьому Банк залишає за собою право скасувати подальші виплати по існуючим проєктам.

Крім того, у ЄБРР зазначили, що засуджують вторгнення та демонструє непохитну підтримку України.

Що таке ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії.

Що необхідно для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік країн у міжнародні господарські зв'язки.