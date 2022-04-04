Відомо, що Рада керуючих ЄБРР проголосувала за резолюцію відповідно до статті 8.3 "Про створення Банку, статуту ЄБРР".

Важливо Через війну Росії проти України в Німеччині відчутно "підстрибнула" інфляція

Це передбачає призупинення доступу Росії та Білорусі до фінансування та експертизи – безстроково. Важливо, що при цьому Банк залишає за собою право скасувати подальші виплати по існуючим проєктам.

Крім того, у ЄБРР зазначили, що засуджують вторгнення та демонструє непохитну підтримку України.

Що таке ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії.

Що необхідно для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік країн у міжнародні господарські зв'язки.