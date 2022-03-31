Проте Україні вдасться швидко відновитися у 2023 році, за умови, що протягом кількох місяців вдасться досягти припинення вогню.

До теми Ми отримаємо історичний шанс стати заможною країною, – Гетманцев про відбудову України

За словами головної економістки банку Беати Яворчик, економіка України цьогоріч скоротиться на 20%, оскільки війна ведеться на території, на яку припадає 60% ВВП. Однак вже у 2023 році ВВП може відновитися на 23%.

Україна, яка спочатку була бідною країною, стане ще біднішою. Ми розуміємо, що від третини до половини фірм припинили роботу, а споживання електроенергії становить 60% від довоєнного рівня,

– заявила Яворчик.

Водночас російська економіка цьогоріч скоротиться на 10%, а у 2023 році зафіксує нульове зростання через тиск санкцій. Країна-агресорка вже втратила близько 30 мільярдів доларів експортних доходів через нафтогазові санкції.

Навіть якщо після війни з Росії знімуть санкції, вона довго не зможе відбілити репутацію перед інвесторами, особливо завдяки її розмовам про "націоналізацію" компаній, які покинути її ринок.

Зазначимо, що ЄБРР не вкладав грошей в Росію, відтоді як та анексувала Крим, та в Білорусь, відколи Лукашенко самопроголосив себе президентом.

Важливо – Зеленський закликав світ не купувати російську нафту: дивіться відео