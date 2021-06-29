ЄБРР покращив прогноз відновлення української економіки після кризи

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання економіки України у 2021 році на рівні 3,5%. У порівнянні з очікуваннями у жовтні 2020 року ситуація покращилася на 0,5%.

Крім того, ЄБРР прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2022 році. Про це йдеться у Звіті про регіональні економічні перспективи.

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Прогноз ЄБРР щодо економіки України

Основні ризики для реалізації цього прогнозу пов'язуються з повільним темпом реформ і вакцинації,

– йдеться в повідомленні.

Прогноз для України трохи гірший, ніж очікування ЄБРР щодо економік, що розвиваються, в які він інвестує. Загалом Європейський банк прогнозує зростання в регіоні на рівні 4,2% у 2021 році та 3,9% у 2022 році. В Україні зростання у 2021 році очікують на рівні 3,5%.

Успішна боротьба з наслідками кризи

У звіті також йдеться про те, що зниження іноземного попиту в поєднанні з впливом на внутрішній попит неодноразових локдаунів призвели до падіння ВВП на 4% у 2020 році. Водночас покращене макрофінансове корисно вплинуло на кризу та допомогло Україні зберегти макроекономічну стабільність.

Провідний регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов зазначив, що хоча у першому кварталі 2021 року в економіці відбулося падіння на 2,2% у порівнянні з 2019 роком, проте є ознаки поступового повернення до зростання у другому кварталі завдяки підвищенню цін на товарно-сировинну продукцію.