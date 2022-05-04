Є ризик, що після ембарго Росія відправлятиме нафту в Азію, – радниця глави "Нафтогазу"

У Євросоюзі у шостому пакеті санкцій є пропозиція ввести заборону на імпорт російської нафти. Однак Росія може знайти альтернативний ринок.

Про нього і розповіла Світлана Заліщук – радниця голови "Нафтогазу". Про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

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Існує ризик, що Росія відправлятиме цю нафту до Азії, на Схід,

– зазначила вона.

Однак радниця очільника "Нафтогазу" одразу зазначила, що їм це не одразу вдасться. Річ у тім, навіть, якщо деяким країнам і захочеться купувати цю нафту, є питання інфраструктури – спроможностей приймати цю нафту, перевозити чи утримувати.

"Зрозуміло, що та нафта, яка текла в Європу трубою, її неможливо нікуди переправити без кораблів. Однак є брак кораблів, танкерів. І для прийому цієї нафти мають бути вільні потужності, у Китаї їх не так багато", – зазначила Заліщук.

Однак додала, що Індія таки готова купувати російську нафту зі знижкою, але європейські партнери ведуть переговори з цією країною, щоб цього не відбувалося.

6 пакет санкцій ЄС проти Росії: що треба знати

У ЄС представляють шостий пакет санкції проти Росії. Мовиться передусім про відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT. Також є пропозиція ввести заборону на імпорт російської нафти.

Єврокомісія вже передала проєкт 6 пакету санкцій проти Росії членам ЄС для ознайомлення. Щодо ембарго на нафту, то ідеться про поступову відмову від російського чорного золота протягом 6 – 8 місяців.

Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, адже ці країни дуже залежать від російської нафти.

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