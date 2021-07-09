Є прогрес: коли Україна та МВФ зможуть досягти угоди

9 липня 2021 , 14:57
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Джерело:

Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко здійснив робочий візит у США. Там він зустрічався з представниками МВФ, аби обговорити подальшу співпрацю.

У МВФ оцінили прогрес України у проведенні важливих реформ. Під час переговорів сторонам вдалося узгодити свої позиції щодо низки питання.

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Мовиться, зокрема, про антикорупційну реформу, реформу корпоративного управління та питання незалежності НАБУ. Марченко підкреслив, що Рада у короткий термін ухвалила низку законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

Економічна ситуація в Україні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ,
– пояснив урядовець.

Міністр фінансів також додав, що підтримка Міжнародного валютного фонду є дуже важливою для України. Він також подякував установі за підтримку у проведенні реформ.

Важливо! Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення вже незабаром угоди на рівні персоналу (Staff level agreement).

Про боротьбу з корупцією

Водночас експерти МВФ звернули увагу на те, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль. Там закликали українську владу негайна відреагувати на це.

Марченко у США спілкувався з:

  • Альфредом Камером – директором Європейського департаменту;
  • Полом Гілберсом – виконавчим директором МВФ;
  • Іванною Владковою Голлар – главою місії МВФ в Україні,
  • Ваграмом Степаняном – постійним представником МВФ в Україні;
  • й іншими представниками команди Міжнародного валютного фонду.
Автор: Ірина Буртик