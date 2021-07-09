Є прогрес: коли Україна та МВФ зможуть досягти угоди

Міністр фінансів України Сергій Марченко здійснив робочий візит у США. Там він зустрічався з представниками МВФ, аби обговорити подальшу співпрацю.

У МВФ оцінили прогрес України у проведенні важливих реформ. Під час переговорів сторонам вдалося узгодити свої позиції щодо низки питання.

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Мовиться, зокрема, про антикорупційну реформу, реформу корпоративного управління та питання незалежності НАБУ. Марченко підкреслив, що Рада у короткий термін ухвалила низку законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

Економічна ситуація в Україні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ,

– пояснив урядовець.

Міністр фінансів також додав, що підтримка Міжнародного валютного фонду є дуже важливою для України. Він також подякував установі за підтримку у проведенні реформ.

Про боротьбу з корупцією

Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення вже незабаром угоди на рівні персоналу (Staff level agreement).

Водночас експерти МВФ звернули увагу на те, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль. Там закликали українську владу негайна відреагувати на це.

Марченко у США спілкувався з: