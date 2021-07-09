У МВФ оцінили прогрес України у проведенні важливих реформ. Під час переговорів сторонам вдалося узгодити свої позиції щодо низки питання.
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Мовиться, зокрема, про досягнення компромісу щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ. Марченко підкреслив, що Рада у короткий термін ухвалила низку законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.
Економічна ситуація в Україні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ,
– пояснив урядовець.
Міністр фінансів також додав, що підтримка Міжнародного валютного фонду є дуже важливою для України. Він також подякував установі за підтримку у проведенні реформ.
Про боротьбу з корупцією
Водночас експерти МВФ звернули увагу на те, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль. Там закликали українську владу негайна відреагувати на це.
Марченко у США спілкувався з:
- Альфредом Камером – директором Європейського департаменту;
- Полом Гілберсом – виконавчим директором МВФ;
- Іванною Владковою Голлар – главою місії МВФ в Україні,
- Ваграмом Степаняном – постійним представником МВФ в Україні;
- й іншими представниками команди Міжнародного валютного фонду.