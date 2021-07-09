У МВФ оцінили прогрес України у проведенні важливих реформ. Під час переговорів сторонам вдалося узгодити свої позиції щодо низки питання.

Читайте також Без нього потрясінь не буде, – міністр економіки про новий транш від МВФ

Мовиться, зокрема, про досягнення компромісу щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ. Марченко підкреслив, що Рада у короткий термін ухвалила низку законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

Економічна ситуація в Україні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ,

– пояснив урядовець.

Міністр фінансів також додав, що підтримка Міжнародного валютного фонду є дуже важливою для України. Він також подякував установі за підтримку у проведенні реформ.

Важливо! Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення вже незабаром угоди на рівні персоналу (Staff level agreement).

Про боротьбу з корупцією

Водночас експерти МВФ звернули увагу на те, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль. Там закликали українську владу негайна відреагувати на це.

Марченко у США спілкувався з: