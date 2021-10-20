Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Наразі на складах є приблизно 730 тисяч тонн вугілля.
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За словами Геруса, Міністерство енергетики у своїх планових обсягах затверджувало приблизно 3 мільйони тонн вугілля. Ймовірно, це робили з певним запасом, щоб до такого показника "тягнулися".
З вугіллям є певна проблема. Воно зараз їде, його законтрактували. Й з Казахстану є контракти, морем, зі США, Польщі,
– заявив голова комітету парламенту.
Герус зауважив, що першочергово вугілля в Україні поставляється з внутрішніх джерел. Це державні та приватні шахти. Також його отримують з імпортного напрямку як морем, так і залізницею.
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Вугільна промисловість в Україні: останні новини
- За даними Міненерго, станом на 18 жовтня запаси вугілля на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей становили 752,9 тисячі тонн. За тиждень вони зменшились майже на 6%.
- Відповідно до затвердженого Міністерством енергетики плану, 18 жовтня на складах мало б бути 2,896 мільйона тонн вугілля.
- В Укренерго також заявляли про погіршення ситуації із накопиченням вугілля. На початку жовтня теплоелектростанції мали у 3,6 раза менше вугілля, аніж передбачено у графіку.