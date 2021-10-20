Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Наразі на складах є приблизно 730 тисяч тонн вугілля.

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За словами Геруса, Міністерство енергетики у своїх планових обсягах затверджувало приблизно 3 мільйони тонн вугілля. Ймовірно, це робили з певним запасом, щоб до такого показника "тягнулися".

Довідка. Міненерго у серпні збільшило планові показники накопичення вугілля до 3 мільйонів. Це у понад 2 рази перевищує показник попереднього графіка.

З вугіллям є певна проблема. Воно зараз їде, його законтрактували. Й з Казахстану є контракти, морем, зі США, Польщі,

– заявив голова комітету парламенту.

Герус зауважив, що першочергово вугілля в Україні поставляється з внутрішніх джерел. Це державні та приватні шахти. Також його отримують з імпортного напрямку як морем, так і залізницею.

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