Є принципові питання: чому Україна не домовилася з МВФ – пояснення Милованова

Джерело:24 канал
Радник керівника ОПУ та колишній міністр економіки Тимофій Милованов прокоментував завершення роботи місії МВФ в Україні. За його словами, ситуація – абсолютно під контролем української влади.
Милованов підкреслив: між Україною та МВФ постійно йде переговорний процес щодо узгодження позицій. Тому якихось суттєвих ризиків немає.
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Колишній очільник Мінекономіки наголосив, що сьогодні в Україні підтримують як фінансову, так і макроекономічну стабільність. Водночас ситуація з бюджетом – нормальна.
Українська сторона працює перш за все в інтересах держави та робить все можливе для досягнення домовленостей з МВФ. У той же час, як у будь-якому переговорному процесі є принципові питання, пов'язані зокрема з незалежністю державного управління. Які завжди і роблять наші переговори делікатними та складними,
– підкреслив він.
Завершуючи думку, Милованов зауважив, що кожен відстоює свою позицію та робить це твердо. Тому переговори займають час. І це нормально.
"Обом сторонам потрібно знайти компроміси в загальних інтересах. В цьому і полягає суть переговорів", – підсумував радник керівника Офісу Президента.
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