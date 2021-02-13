Радник керівника ОПУ та колишній міністр економіки Тимофій Милованов прокоментував завершення роботи місії МВФ в Україні. За його словами, ситуація – абсолютно під контролем української влади.

Милованов підкреслив: між Україною та МВФ постійно йде переговорний процес щодо узгодження позицій. Тому якихось суттєвих ризиків немає.

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Колишній очільник Мінекономіки наголосив, що сьогодні в Україні підтримують як фінансову, так і макроекономічну стабільність. Водночас ситуація з бюджетом – нормальна.

Українська сторона працює перш за все в інтересах держави та робить все можливе для досягнення домовленостей з МВФ. У той же час, як у будь-якому переговорному процесі є принципові питання, пов'язані зокрема з незалежністю державного управління. Які завжди і роблять наші переговори делікатними та складними,

– підкреслив він.

Завершуючи думку, Милованов зауважив, що кожен відстоює свою позицію та робить це твердо. Тому переговори займають час. І це нормально.

"Обом сторонам потрібно знайти компроміси в загальних інтересах. В цьому і полягає суть переговорів", – підсумував радник керівника Офісу Президента.

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Що передувало цій заяві

13 лютого місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершила свою роботу в Україні. І сторони так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман наголосив: для того, щоб відбувся перегляд програми, Україні потрібен більший прогрес. Тому дискусії триватимуть.

Вдалося ж Україні з МВФ обговорити прогрес у впровадженні реформ, посилення управління Нацбанком, а також поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення.

Крім того, чиновники обговорили законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Наразі ж в Україні діє програма stand-by. Її МВФ затвердив 9 червня 2020 року. Вона була розрахованою на 18-місяців та передбачала виділення 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.

Згодом мало відбутися 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Однак графік перегляду порушили та її призупинили.