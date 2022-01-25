Є план "Б", – Шмигаль про можливість припинення транзиту газу
Джерело:"Свобода слова на ICTV"
У Кабміні впевнені, що Україна без проблем пройде цей опалювальний сезон. Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що в уряду є план на випадок зупинки транзиту блакитного палива.
Опалювальний сезон в Україні, запевнив Шмигаль, пройде, як слід, навіть у випадку сильних морозів. Ситуація – досить напружена, проте ресурсів вистачає.
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Спокійно пройдемо і наступний опалювальний сезон, – Шмигаль
"Нафтогаз" з наступного місяця почне планову закупівлю газу в українські сховища на наступний сезон. Обсяги уточнюються. Ми вважаємо, що спокійно пройдемо і наступний опалювальний сезон,
– заявив Шмигаль.
Щодо того, що "Газпром" не бронює додаткових потужностей для транзиту, отож імпорт газу – під загрозою, то Шмигаль запевняє у "плані Б".
Україна веде перемовини щодо альтернативних поставок
У нас є план "Б". По-перше, ми цього року маємо намір, і не просто намір, а підтверджені цифри щодо українського видобутку газу, а також ведемо переговори з партнерами щодо альтернативних імпортних поставок газу,
– додав глава уряду.
Шмигаль повідомив, що у різних випадках уряд буде діяти у різний спосіб – згідно з прописаними планами.
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- На тлі інформації про можливий напад Росії на Україну немає загроз українській національній економіці.
- За словами прем'єра Шмигаля, ситуація – стабільна.
- Єдиним чинником, який може призвести до дестабілізації, є інформаційний тиск.
- Глава уряду повідомив, що в Україні один з найвищих золотовалютних запасів – 30 мільярдів і понад 100 мільйонів доларів на рахунках.
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