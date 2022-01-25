Опалювальний сезон в Україні, запевнив Шмигаль, пройде, як слід, навіть у випадку сильних морозів. Ситуація – досить напружена, проте ресурсів вистачає.

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Спокійно пройдемо і наступний опалювальний сезон, – Шмигаль

"Нафтогаз" з наступного місяця почне планову закупівлю газу в українські сховища на наступний сезон. Обсяги уточнюються. Ми вважаємо, що спокійно пройдемо і наступний опалювальний сезон,

– заявив Шмигаль.

Щодо того, що "Газпром" не бронює додаткових потужностей для транзиту, отож імпорт газу – під загрозою, то Шмигаль запевняє у "плані Б".

Україна веде перемовини щодо альтернативних поставок

У нас є план "Б". По-перше, ми цього року маємо намір, і не просто намір, а підтверджені цифри щодо українського видобутку газу, а також ведемо переговори з партнерами щодо альтернативних імпортних поставок газу,

– додав глава уряду.

Шмигаль повідомив, що у різних випадках уряд буде діяти у різний спосіб – згідно з прописаними планами.

До цього США сприятиме енергетичній стабільності та безпеці України

Шмигаль про економічні ризики України: коротко

На тлі інформації про можливий напад Росії на Україну немає загроз українській національній економіці.

За словами прем'єра Шмигаля, ситуація – стабільна.

Єдиним чинником, який може призвести до дестабілізації, є інформаційний тиск.

Глава уряду повідомив, що в Україні один з найвищих золотовалютних запасів – 30 мільярдів і понад 100 мільйонів доларів на рахунках.

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