Є перспективи, – Кухта пояснив, за яких умов Україна може вийти з програми МВФ

В Україні можна очікувати позитивного завершення місії Міжнародного валютного фонду. Водночас є перспективи для того, аби протягом кількох років суттєво знизити залежніть від МВФ.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній виконувач обов'язки міністра економрозвитку Павло Кухта. Він припустив, за яких умов Україна може вийти з програми Міжнародного валютного фонду.

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Кухта: Є всі шанси отримати транш

Павло Кухта зазначив, що шанси на позитивне завершення місії є, водночас вони залежатимуть від голосування законодавства щодо Національного антикорупційного бюро. Загалом умови програми виконані.

Проте є речі, за які експерти місії можуть зачепитись, якщо захочуть – або почати детально рахувати бюджет, чи все збігається, або висловлювати претензії щодо корпоративного управління, пояснив колишній виконувач обов'язки міністра економрозвитку.

"Якщо місія МВФ хоче "приколупатись", то вони завжди це можуть зробити, а якщо ні – загалом все нормально. З серйозного лишилося ще голосування щодо антикорупційного законодавства. Як на мене, маємо всі шанси отримати транш", – сказав Павло Кухта.

Програма може стати непотрібною

У відповідь на запитання про те, чи може Україна зменшити залежність від МВФ, Павло Кухта зазначив – "для цього є перспективи". Потрібно реалізувати відповідні реформи, те, що фактично закладено у програму – успішно її виконати, почати зростати у дуже швидких темпах – наздоганяти поляків, чехів за рівнем життя людей.

Звичайно, тоді вже Україна сама вийде з програми, вона буде непотрібна. Для цього такий парадокс – щоб вийти з програми МВФ – треба виконати програму МВФ,

– заявив Кухта.

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Він додав, що якщо влада хоче за 5 років вийти з програми Міжнародного валютного фонду, вона має почати швидко та ефективно її виконувати. Не отримувати один транш на півтора роки, а 2 – 3 транші за рік. Це була б серйозна зміна ситуації, що дозволило б залучити інвестиції та створити нові робочі місця, пояснив колишній виконувач обов'язки міністра економрозвитку.

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