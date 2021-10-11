Є обнадійливі сигнали, – директор "А-95" Куюн спрогнозував ціну на пальне
Джерело:24 канал
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. Однак наразі не варто робити трагічних висновків. Є шанси, що зростання вартості зупинеться.
Однак найближчим часом ціна ще зросте в межах гривні. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.
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"Ми чекаємо на черговий бюлетень Мінекономіки. За нашими оцінками, він покаже ще гривень на бензин та дизпальне. Згодом ми побачимо це на заправних станціях", – запевнив Куюн.
Довгостроковий прогноз
За словами директора "А-95", саме ціна на природний газ стала локомотивом на зростання вартості енергоносіїв.
Є деякі обнадійливі сигнали. Наприклад, якщо ціна на природний газ піде вниз суттєво. Є очікування, що це теж призведе до охолодження цін на нафту.
Він пояснив, що ціна на нафту зросла одразу після газу, адже саме вона є альтернативою природному газу.
"В Україні зараз великий попит на мазут через такий дорогий газ. Це пов'язані речі. Є надія, що здешевшання природного газу зупинить зростання ціни на нафту", – підсумував Куюн.
Директор "А-95" про зростання ціни на пальне: дивіться відео
Ціни на пальне: головне
- У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне.
- Ціна літри бензину зросте з 26,17 гривні до 26,5 гривні.
- Дизельне паливо – з 22,59 гривні до 23,23 гривні за літр.
- Водночас на АЗС вартість бензину не може перевищувати 31,50 гривні, а дизпалива – 30,23 гривні.