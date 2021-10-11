Однак найближчим часом ціна ще зросте в межах гривні. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

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"Ми чекаємо на черговий бюлетень Мінекономіки. За нашими оцінками, він покаже ще гривень на бензин та дизпальне. Згодом ми побачимо це на заправних станціях", – запевнив Куюн.

Довгостроковий прогноз

За словами директора "А-95", саме ціна на природний газ стала локомотивом на зростання вартості енергоносіїв.

Є деякі обнадійливі сигнали. Наприклад, якщо ціна на природний газ піде вниз суттєво. Є очікування, що це теж призведе до охолодження цін на нафту. Сергій Куюн Директор ТОВ "Консалтингова група А-95"

Він пояснив, що ціна на нафту зросла одразу після газу, адже саме вона є альтернативою природному газу.

"В Україні зараз великий попит на мазут через такий дорогий газ. Це пов'язані речі. Є надія, що здешевшання природного газу зупинить зростання ціни на нафту", – підсумував Куюн.

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