Чи є "Нафтогаз" прибутковою компанією: що каже Вітренко

Компанія "Нафтогаз" є збитковою і майже не заробляє. Адже газ підприємство закупило в час, коли він був дорогим.

Вітренко уточнив, що закупівля відбувалася влітку і восени 2019 року, коли газ був дорогий, тому на ньому компанія "нічого особливо не заробила".

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Чи отримує компанія прибутки

Він ("Нафтогаз" – 24 канал) заробляє на газі власного видобутку, собівартість якого приблизно до 3 гривень, він потім продає його дорожче, а цей прибуток направляє в бюджет,

– зазначив Вітренко.

За його словами, за 9 місяців 2020 року компанія показала величезний збиток. Виконувач обов'язків міністра енергетики додав, що такою ситуація була б і за підсумками 2019 року. Але результат був іншим завдяки судовому спору з" Газпромом "в Стокгольмському арбітражі.

"Якщо хтось думає, що він ("Нафтогаз" – 24 канал) прибутковий, як кажуть, що завдяки підвищенню тарифів він став прибутковим, то ні", – підсумував Вітренко.

Він наголосив, що "Нафтогаз" і далі збитковий.