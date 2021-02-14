Чи є "Нафтогаз" прибутковою компанією: що каже Вітренко
Компанія "Нафтогаз" є збитковою і майже не заробляє. Адже газ підприємство закупило в час, коли він був дорогим.
Джерело:"Радіо Свобода"
Вітренко уточнив, що закупівля відбувалася влітку і восени 2019 року, коли газ був дорогий, тому на ньому компанія "нічого особливо не заробила".
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Чи отримує компанія прибутки
Він ("Нафтогаз" – 24 канал) заробляє на газі власного видобутку, собівартість якого приблизно до 3 гривень, він потім продає його дорожче, а цей прибуток направляє в бюджет,
– зазначив Вітренко.
За його словами, за 9 місяців 2020 року компанія показала величезний збиток. Виконувач обов'язків міністра енергетики додав, що такою ситуація була б і за підсумками 2019 року. Але результат був іншим завдяки судовому спору з" Газпромом "в Стокгольмському арбітражі.
"Якщо хтось думає, що він ("Нафтогаз" – 24 канал) прибутковий, як кажуть, що завдяки підвищенню тарифів він став прибутковим, то ні", – підсумував Вітренко.
Він наголосив, що "Нафтогаз" і далі збитковий.
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