У Мінфіні розповіли, яким буде падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року. У відомстві сподіваються, що незважаючи на пандемію, цей показник не опуститься нижче 5%.

Україна – в нижній медіані груп держав, які постраждали

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що 2020 рік був складний за всіма параметрами – не лише для України, а й для інших держав. На цьому Марченко наголосив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації, інформує УНІАН.

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Наша країна знаходиться в нижній медіані груп держав, які постраждали. Є надії, що прогноз падіння ВВП буде відповідати тим прогнозним показникам, які ми закладали на початку року. Це буде менш як 5%. Зараз є всі підстави очікувати таку динаміку,

– зазначив очільник Мінфіну.

Марченко впевнений, що попри пандемію, Україна не зазнала усіх потенційних збитків.

Зверніть увагу! За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз щодо скорочення ВВП на рівні 4,8% Проте це за умови, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 значно не погіршиться і не запровадять черговий локдаун.

Що казали про падіння ВВП у НБУ

Ззаначимо, що у жовтні Національний банк України вирішив залишити попередній прогноз щодо падіння ВВП. Тобто, 6% у річному вимірі або майже 238,5 мільярда гривень за рік.

Натомість щодо наступних років у НБУ зберігають оптимізм: у 2021 – 2022 році прогнозують зростання ВВП на рівні 4%.