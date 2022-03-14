В Японії криптобіржі дотримуватимуться санкційних правил щодо Росії та Білорусі

Влада Японії наказала криптобіржам дотримуватись санкційних правил. Тож вони не оброблятимуть транзакції, пов'язані з криптоактивами, які підпадають під санкції щодо заморожування активів Росії та Білорусі через війну в Україні.

Санкції на криптобіржах Японії

На дотриманні санкцій уряд Японії наголосив після заяви кран G7 11 березня 2022 року. У заяві G7 мовиться, що західні країни "встановлять витрати російських діячів, які використовують цифрові активи для збільшення та передачі свого багатства".

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Країни G7 непокояться, що криптовалюти використовуються російськими структурами як лазівка ​​для обходу фінансових санкцій, накладених на країну за вторгнення в Україну.

Нові вказівки Мінфіну США щодо криптобірж

Станом на 4 березня 2022 року в Японії діяла 31 криптобіржа, згідно з даними галузевої асоціації.

Також 11 березня Мінфін США оприлюднило нові вказівки. Згідно з ними американські криптовалютні фірми не повинні брати участь у транзакціях з підсанкційними особами, повідомляє Reuters, посилаючись на спільну заяву органу фінансового нагляду (FSA) та Мінфіну США.

Японія посилить заходи проти переказу коштів з використанням криптоактивів, що порушує запроваджені санкції,

– йдеться у спільній заяві.

Покарання за недотримання санкцій

За несанкціоновані платежі особам, які перебувають під санкціями, у тому числі через криптоактиви, загрожує до трьох років ув’язнення або штраф у розмірі 1 мільйона єн, що складає майже 8,5 тисяч доларів, заявили в FSA.

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