Японія заморозила активи 2 великих банків Росії

Японія продовжує санкційний тиск на Росію через війну проти України. Країна заморозила активи двох найбільших російських банків.

Так, під санкції потрапили найбільший державний банк Сбербанк та найбільший приватний – Альфа-банк.

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Крім того, Японія заборонить японським приватним особам і компаніям інвестувати в Росію, якщо це дасть їм частку в 10% і більше відсотків. Під заборону також потрапили позики з терміном погашення в понад 1 рік.

Японські компанії будуть виходити з Росії

Минулого року Японія інвестувала в Росію 470 мільйонів доларів. Заборона на нові інвестиції суттєво вплине на японські компанії.

Японські компанії, які все ще працюють в Росії, мають значні складнощі з логістикою. Оскільки їм забороняють залучати гроші з Японії, ситуація для них погіршиться.

Всі ці обмеження призведуть до того, що тепер японським компаніям буде важче вести бізнес в Росії і, можливо, це змусить їх покинути ринок країни-агресорки.

Інші санкції Японії

Нагадаємо, що Японія вже ввела ряд санкцій проти Росії. Нещодавно під санкції потрапила 141 особа – наближені до Путіна олігархи та чиновники невизнаних республік на Донбасі. Активи Путіна також заморожені Японією.

Також Японія погодилася на нафтове ембарго. Спочатку влада країни стверджувала, що не може це зробити так швидко, як планує ЄС. Але після зустрічі G7 Японія таки погодилася.

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