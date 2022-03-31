Згідно з ним, доопрацьований законопроєкт має бути представлений на поточній сесії парламенту Японії, яка триватиме до кінця червня.

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Підвищення тарифів на російські товари

Тариф на російського лосося та червону ікру зросте з 3,5% до 5%. Для крабів тариф підвищиться із 4 до 6%.

Податок на більшість лісоматеріалів збільшиться з 4,8% до 8%.

Очікується, що вищі ставки діятимуть до кінця березня наступного року.

Тарифи збільшуються не на всю російську продукцію

Закон не торкнеться зрідженого природного газу, вугілля, сирої нафти і паладій, оскільки вони не обкладаються митом. Японія також вживе екстрених заходів для забезпечення стабільного постачання стратегічних матеріалів, у яких вона значною мірою залежить від Росії, оскільки ведені санкції проти порушують поставки.

В Японії визначили ключові товари, забезпечення постачання яких потребує вживання екстрених заходів. Це нафта, енергетичне і коксівне вугілля, паладій, який використовується як автокаталізатор, і феросплави, які використовуються при виробництві сталі.

Які санкції ввела Японія проти Росії

Заборона експорту золота, дорогих автомобілів, ювелірних виробів, косметики, алкоголю, високотехнологічних товарів тощо.

Японія заблокувала активи понад 100 російських фізичних осіб та компаній.

Зараз обговорюється питання введення обмежень для росіян на японських криптобіржах.

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