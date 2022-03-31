Згідно з ним, доопрацьований законопроєкт має бути представлений на поточній сесії парламенту Японії, яка триватиме до кінця червня.
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Підвищення тарифів на російські товари
- Тариф на російського лосося та червону ікру зросте з 3,5% до 5%. Для крабів тариф підвищиться із 4 до 6%.
- Податок на більшість лісоматеріалів збільшиться з 4,8% до 8%.
- Очікується, що вищі ставки діятимуть до кінця березня наступного року.
Тарифи збільшуються не на всю російську продукцію
Закон не торкнеться зрідженого природного газу, вугілля, сирої нафти і паладій, оскільки вони не обкладаються митом. Японія також вживе екстрених заходів для забезпечення стабільного постачання стратегічних матеріалів, у яких вона значною мірою залежить від Росії, оскільки ведені санкції проти порушують поставки.
В Японії визначили ключові товари, забезпечення постачання яких потребує вживання екстрених заходів. Це нафта, енергетичне і коксівне вугілля, паладій, який використовується як автокаталізатор, і феросплави, які використовуються при виробництві сталі.
Які санкції ввела Японія проти Росії
- Заборона експорту золота, дорогих автомобілів, ювелірних виробів, косметики, алкоголю, високотехнологічних товарів тощо.
- Японія заблокувала активи понад 100 російських фізичних осіб та компаній.
- Зараз обговорюється питання введення обмежень для росіян на японських криптобіржах.