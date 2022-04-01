Японія не планує виходити зі спільного з Росією газового проєкту на Сахаліні

Попри жорсткі станції проти Росії, Японія не виходитиме зі спільного з країною-агресоркою газового проєкту на Сахаліні. Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Японія не може похизуватися багатством ресурсів. Тож їй доводиться буквально балансувати між своєю потребою у викопному паливі та залишатися при цьому жорсткою у плані санкцій проти Росії.

Читайте також Франція та Німеччина також відмовилися платити Росії за газ рублями

Японія прагне до енергетичної незалежності від Росії

Попри це рішення, Японія "продовжить докладати зусиль для зниження нашої енергетичної залежності від Росії", зазначив Кісіда.

Зауважимо, що Росія забезпечує понад 8% потреби Японії у газі. Також країна залежить від імпорту викопного топлива. Зокрема й тому, що багато її реакторів вимкнули після аварії на Фукусімі у 2011 році.

Нагадаємо, нафтовий гігант Shell заявив, що продасть свою частку у 27,5% у проєкті "Сахалін-2" на Далекому Сході. На таке рішення компанія пішла після вторгнення Росії на територію України.

12,5% акцій проєкту належать японській компанії Mitsui, а ще 10% акцій володіє компанія Mitsubishi. Решта ж 50% підконтрольна російському "Газпрому".

Це цікаво – Росія готова продавати нафту Індії за меншу ціну – дивіться відео: