Японія не готова одразу відмовитися від російської нафти

Японія наслідує багато санкцій, які ЄС вводить проти Росії. Проте країна не готова негайно долучитися до нафтового ембарго, яке ЄС найближчим часом може ввести.

Про це заявив міністр економіки Японії Коічі Хагіуда. За його словами, Японія зіткнеться з "труднощами", якщо швидко припинить імпорт російської нафти.

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Враховуючи, що Японія має обмежені ресурси, ми постанемо перед труднощами, щоб негайно йти в ногу з іншими країнами,

– сказав Хагіуда.

Цього тижня США обговорюватимуть подальші санкції проти Росії з лідерами країн G7, серед яких є Японія. Остання побоюється тиску з боку свої партнерів щодо нафтового ембарго.

Японія хоче замінити російський газ

Однак Японія таки шукає заміну російським енергоносіям. Так, японський міністр звернувся до США з проханням збільшити видобуток скрапленого природного газу (СПГ), щоб допомогти Японії зменшити її енергетичну залежність від Росії.

Щоправда, Японія далеко не така залежна від Росії як Європа:

російський імпорт нафти становив 4% загального імпорту нафти Японією за останній фінансовий рік до березня.

імпорт природного газу з Росії становив 9% всього імпорту;

а імпорт російського вугілля – 11%.

Японія буде підтримувати японські компанії, які реалізують проєкти СПГ у Сполучених Штатах. Ті отримають державне фінансування.

Що відомо про нафтове ембарго

Найближчими днями Євросоюз може прийняти 6 пакет санкцій проти Росії через її напад на Україну. Цей пакет може включати нафтове ембарго:

країни ЄС мають відмовитися від нафти протягом 6 місяців;

а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року.

Проте це нафтове ембарго може мати винятки. Угорщина та Словаччина, для яких значна частка імпорту нафти йде саме з країни-агресорки, виступають проти ембарго. А щоб прийняти нафтове ембарго, всі країни ЄС повинні віддати голос "за".

Тож Європейський Союз розглядає можливість зробити виняток для Угорщини та Словаччини так, щоб вони і надалі могли купувати російську нафту.

Зазначимо, що окрім нафтового ембарго, 6 пакет санкцій включатиме відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT.

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