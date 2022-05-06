Про це заявив міністр економіки Японії Коічі Хагіуда. За його словами, Японія зіткнеться з "труднощами", якщо швидко припинить імпорт російської нафти.

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Враховуючи, що Японія має обмежені ресурси, ми постанемо перед труднощами, щоб негайно йти в ногу з іншими країнами,

– сказав Хагіуда.

Цього тижня США обговорюватимуть подальші санкції проти Росії з лідерами країн G7, серед яких є Японія. Остання побоюється тиску з боку свої партнерів щодо нафтового ембарго.

Японія хоче замінити російський газ

Однак Японія таки шукає заміну російським енергоносіям. Так, японський міністр звернувся до США з проханням збільшити видобуток скрапленого природного газу (СПГ), щоб допомогти Японії зменшити її енергетичну залежність від Росії.

Щоправда, Японія далеко не така залежна від Росії як Європа:

російський імпорт нафти становив 4% загального імпорту нафти Японією за останній фінансовий рік до березня.

імпорт природного газу з Росії становив 9% всього імпорту;

а імпорт російського вугілля – 11%.

Японія буде підтримувати японські компанії, які реалізують проєкти СПГ у Сполучених Штатах. Ті отримають державне фінансування.

Що відомо про нафтове ембарго

Найближчими днями Євросоюз може прийняти 6 пакет санкцій проти Росії через її напад на Україну. Цей пакет може включати нафтове ембарго:

країни ЄС мають відмовитися від нафти протягом 6 місяців;

а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року.

Проте це нафтове ембарго може мати винятки. Угорщина та Словаччина, для яких значна частка імпорту нафти йде саме з країни-агресорки, виступають проти ембарго. А щоб прийняти нафтове ембарго, всі країни ЄС повинні віддати голос "за".

Тож Європейський Союз розглядає можливість зробити виняток для Угорщини та Словаччини так, щоб вони і надалі могли купувати російську нафту.

Зазначимо, що окрім нафтового ембарго, 6 пакет санкцій включатиме відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT.

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