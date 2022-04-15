Японія надасть Україні допомогу на 13 мільярдів єн

15 квітня 2022 , 18:57
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Завдяки міжнародній підтримці Україна отримує фінансування для пріоритетних напрямків, а також для підтримки українців та армії. Так, Японія знову надішле допомогу.

Україна отримає 13 мільярдів єн від свого азійського партнера. Це понад 3 мільярди гривень. Про це у своєму зверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 мільярдів єн,
– заявив Шмигаль.

Як використають гроші

Отримані кошти підуть на фінансування першочергових потреб України та українців зокрема. Шмигаль назвав ці гроші пільговими.

Нагадаємо, що напередодні Мінфін підписав угоду з Канадою щодо залучення 500 мільйонів канадських доларів (11,7 мільярда гривень). "Перемовини про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може і готовий допомогти", – запевнив прем'єр.

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Автор: Юлія Поскробок