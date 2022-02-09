Однак спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для власних внутрішніх потреб. Японський уряд звернеться до компаній, які постачають зріджений природний газ.

До теми США та ЄС готові купувати газ навіть у Китаю, якщо Росія нападе на Україну, – ЗМІ

Японія готова постачати газ у Європу

Наразі в Японії обговорюють можливий обсяг та терміни, за які газ перенаправлятимуть в Європу, у випадку повномасштабної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати звернулися по допомогу з газом до Японії. Тоді міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда заявив, що японська влада шукає такі шляхи розв'язання завдання, аби це не вплинуло на повсякденне життя громадян.

При цьому представники енергетичного сектора Японії переконані, що забезпечити надлишки газу в лютому буде складно через можливість різкого зростання попиту з боку населення.

Як наступ Росії вплине на ситуацію з газом