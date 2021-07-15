На яку суму українські митники виявили правопорушень за перше півріччя 2021 року

У Державній митній службі розповіли, що за перше півріччя 2021 року працівники виявили порушень на суму у майже 1,5 мільярди гривень. Вартість предметів правопорушень суттєво більша, ніж за аналогічний період торік.

Правопорушення на українській митниці

У період з січня по червень 2021 року Держмитслужба виявила майже 7 тисяч порушень митних правил на суму майже 1,5 мільярди гривень. Вартість предметів правопорушень на 21% більша, ніж за аналогічний період минулого року.

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Штрафи та стягнення

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень щодо конфіскації товарів та штрафів на суму майже 750 мільйонів гривень, показник майже вдвічі більше за аналогічний період 2020 року. Безпосередньо митницями розглянуто понад 1,76 справи, накладено штрафів на суму 96 мільйонів гривень.

Найрезонанснішими випадками порушень митних правил і контрабанди за I півріччя 2021 року стали:

спроба незаконного переправлення 1 тони героїну до ЄС;

спроба ввезти 13 тонн сигарет з ОАЕ;

спроба ввезти 7,5 тонн тютюну для кальяну;

спроба ввезення брендованого одягу під виглядом "гуманітарної допомоги" вартістю на понад 25 мільйонів гривень;

спроба вивезення скіфського золота.

Надходження до держбюджету від початку 2021 року

Нагадаємо, що на засіданні Ради нацбезпеки й оборони 15 квітня 2021 року ухвалили новий пакет санкцій проти людей, яких пов'язують із контрабандою.

За період з січня по червень 2021 року надходження склали 31,3 мільярда гривень, що на 9,4% перевищує розпис червня, з яких:

29 мільярдів гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість,

2,1 мільярда гривень – ввізного мита.

Загалом, за перше півріччя до загального фонду надійшло 506 мільярдів гривень, або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 мільярда гривень). Детальніше про дохід держбюджету за перше півріччя 2021 року – читайте у нашому матеріалі.