Правопорушення на українській митниці

У період з січня по червень 2021 року Держмитслужба виявила майже 7 тисяч порушень митних правил на суму майже 1,5 мільярди гривень. Вартість предметів правопорушень на 21% більша, ніж за аналогічний період минулого року.

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Штрафи та стягнення

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень щодо конфіскації товарів та штрафів на суму майже 750 мільйонів гривень, показник майже вдвічі більше за аналогічний період 2020 року. Безпосередньо митницями розглянуто понад 1,76 справи, накладено штрафів на суму 96 мільйонів гривень.

Найрезонанснішими випадками порушень митних правил і контрабанди за I півріччя 2021 року стали:

спроба незаконного переправлення 1 тони героїну до ЄС;

спроба ввезти 13 тонн сигарет з ОАЕ;

спроба ввезти 7,5 тонн тютюну для кальяну;

спроба ввезення брендованого одягу під виглядом "гуманітарної допомоги" вартістю на понад 25 мільйонів гривень;

спроба вивезення скіфського золота.