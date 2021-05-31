Інвестиції у космічну галузь України

З ініціативи Максима Полякова було інвестовано близько пів мільярда гривень в космічну галузь України, в тому числі й у розвиток виробничих та дослідницьких потужностей у Дніпрі. Також, генеральний директор Noology Джон Ізелла відмітив, що завдяки цим інвестиціям було створено понад 300 робочих місць для спеціалістів в аерокосмічній та суміжних галузях.

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Про що домовились сторони

На конференції UkraineInvest Talks сторони обговорили можливості виробництва супутників в Україні. Серед урядовців були присутні: прем'єр-міністр Шмигаль, міністр Кабміну Немчінов, міністр молоді та спорту, заступник керівника Офісу президента. Політики заявили, що держава зацікавлена та сприятиме діяльності приватних космічних компаній.

Для розвитку космічної галузі необхідні кваліфіковані кадри. Тому в наших лабораторіях юні таланти мають змогу працювати над власними ідеями та отримувати підтримку науковців і бізнесу,

– пояснив Михайло Рябоконь.

Також представники влади запевнили, що часи тиску на бізнес в Україні давно минули й держава максимально сприятиме покращенню інвестиційного клімату, зокрема і на законодавчому рівні.