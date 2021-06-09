Яку суму передбачає законопроєкт
- 190 мільярдів доларів хочуть виділити на зміцнення технологій і досліджень у США.
- Близько 50 мільярдів доларів – на активізацію досліджень і збільшення виробництва напівпровідників і телекомунікаційного обладнання у США.
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Чим важливий законопроєкт
Прихильники законопроєкту відмітили, що його схвалення – найбільший вклад в наукові дослідження за останні десятиліття. Оскільки, частка США у виробництві напівпровідників у світі неухильно знижується з 37% в 1990 році до приблизно 12% зараз, а нестача мікросхем виявила вразливі місця в ланцюжку поставок у країні.
Конкуренція з Китаєм
Підтримка даного законопроєкту, як і решти широкого пакета законів, свідчить про те, що Конгрес США все частіше прагне зайняти жорстку позицію стосовно Піднебесної. Оскільки, закони спрямовані на підвищення здатності США конкурувати з китайськими технологіями.
Ухвалення цього закону не може бути останнім словом Сенату про нашу конкуренцію з Китаєм,
– зазначив сенатор Мітч Макконнелл.
Законопроєкт має бути схвалений Палатою представників і після цього поданий на підпис президентові США Джо Байдену. Президент, з цього приводу, сказав, що сподівається працювати з Палатою представників над законопроєктом й розраховує підписати його якомога швидше.