Яку суму передбачає законопроєкт

190 мільярдів доларів хочуть виділити на зміцнення технологій і досліджень у США.

хочуть виділити на зміцнення технологій і досліджень у США. Близько 50 мільярдів доларів – на активізацію досліджень і збільшення виробництва напівпровідників і телекомунікаційного обладнання у США.

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Підтримка Сенату законопроєкту це демонстрація того, що економічне протистояння Китаю – питання, яке об'єднує обидві партії в Конгресі, відмітила агенція Associated Press. На підтримку законопроєкту було 68 голосів, проти – 32.

Чим важливий законопроєкт

Прихильники законопроєкту відмітили, що його схвалення – найбільший вклад в наукові дослідження за останні десятиліття. Оскільки, частка США у виробництві напівпровідників у світі неухильно знижується з 37% в 1990 році до приблизно 12% зараз, а нестача мікросхем виявила вразливі місця в ланцюжку поставок у країні.

Конкуренція з Китаєм

Підтримка даного законопроєкту, як і решти широкого пакета законів, свідчить про те, що Конгрес США все частіше прагне зайняти жорстку позицію стосовно Піднебесної. Оскільки, закони спрямовані на підвищення здатності США конкурувати з китайськими технологіями.

Ухвалення цього закону не може бути останнім словом Сенату про нашу конкуренцію з Китаєм,

– зазначив сенатор Мітч Макконнелл.

Законопроєкт має бути схвалений Палатою представників і після цього поданий на підпис президентові США Джо Байдену. Президент, з цього приводу, сказав, що сподівається працювати з Палатою представників над законопроєктом й розраховує підписати його якомога швидше.