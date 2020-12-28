Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відтермінування чергового етапу впровадження ринку електроенергії. Таким чином тарифи на електроенергію з 1 січня 2021 року залишаться без змін.

Рішення щодо ціни на електроенергію Кабінет Міністрів схвалив на своєму засіданні 28 грудня, повідомляє 24 канал.

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Відповідно щонайменше протягом найближчих трьох місяців – з січня по березень включно – ціни на електроенергію залишатимуться без змін.

До слова, цю постанову уряд схвалив з доопрацюванням. Також надалі мають розробити механізми формування майбутніх цін ринком.

Якою буде ціна на електроенергію у 2021 році:

1 гривня 68 копійок за кіловат на годину.

При цьому слід зазначити, що для дрібних споживачів існував пільговий тариф у 2020 році. За перші 100 кіловатів на годину електроенергія коштувала всього по 90 копійок.

Своїм рішення Кабінет Міністрів не лише відтермінував етап формування ринку, а й скасував пільговий тариф на електроенергію.