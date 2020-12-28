Кабмін схвалив рішення щодо тарифів на електроенергію з 1 січня: яка ціна
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про відтермінування чергового етапу впровадження ринку електроенергії. Таким чином тарифи на електроенергію з 1 січня 2021 року залишаться без змін.
Рішення щодо ціни на електроенергію Кабінет Міністрів схвалив на своєму засіданні 28 грудня, повідомляє 24 канал.
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Відповідно щонайменше протягом найближчих трьох місяців – з січня по березень включно – ціни на електроенергію залишатимуться без змін.
До слова, цю постанову уряд схвалив з доопрацюванням. Також надалі мають розробити механізми формування майбутніх цін ринком.
Якою буде ціна на електроенергію у 2021 році:
- 1 гривня 68 копійок за кіловат на годину.
При цьому слід зазначити, що для дрібних споживачів існував пільговий тариф у 2020 році. За перші 100 кіловатів на годину електроенергія коштувала всього по 90 копійок.
Своїм рішення Кабінет Міністрів не лише відтермінував етап формування ринку, а й скасував пільговий тариф на електроенергію.
Що передбачає формування ринку електроенергії?
Український уряд (нинішній і попередні) вже давно працює над створенням ринку електроенергії, де тарифи формуватимуться не в ручному режимі, як зараз, а самим ринком.
Аналогом є, наприклад, нещодавно створений ринок газу. На ньому нині працюють близько 50 постачальників, які самі встановлюють умови й тарифи. Тож споживач зможе обрати зручного для себе постачальника.
З тарифом на електроенергію в нас дещо важка ситуація, адже він відчутно занижений. Через це держава змушена його дотувати на десятки мільярдів гривень.
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