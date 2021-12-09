Інфляцію за результатами 2021 року

Під час пресконференції заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук нагадав, що інфляційний жовтневий інфляційний прогноз регулятора був на рівні 9,6%. Однак нині інфляція йде дещо вище тієї траєкторії, яку закладав Нацбанк у свій прогноз.

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Наразі ми бачимо, що інфляція уповільнюється, але йде трошки вище тієї траєкторії, яку ми закладали в свій прогноз. Близько 10% ми будемо мати на кінець року, якщо не станеться якихось значних сюрпризів. Тренд на уповільнення інфляції продовжиться,

– зазначив він.

Важливо! Нацбанк прогнозує, що ВВП у 2021 році зросте на 3%, а дефіцит держбюджету складе 4%.

Інфляція у жовтні

За результатами жовтні інфляція в Україні сповільнилась до 10,9% річних, після 11% у вересні. Однак вона все ще набагато вища за цільовий діапазон НБУ у 5±1% річних.

Серед додаткових проінфляційних ризиків у НБУ виокремили наступні:

Посилення геополітичної напруги, а саме стягування Росією військ біля кордонів з Україною та інформація в іноземних ЗМІ стосовно можливої повномасштабної агресії з боку Росії.

Зростання світових цін на газ.

Прискорення глобальної інфляції, що спонукає світові центробанки до швидшого посилення монетарної політики (підвищення облікової ставки). Наприклад, у Бразилії регулятор підвищив її на 150 базисних пунктирів до 9,25% річних.

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Зверніть увагу! Інфляція продовжить поступово знижуватися наприкінці цього року та впродовж усього 2022 року.

Як змінюватимуться ціни надалі

У НБУ зазначили, що рекордні цьогорічні врожаї та корекція світових цін сприятимуть сповільненню продовольчої інфляції. Навесні наступного року після завершення опалювального сезону також очікується зниження цін на газ у Європі.

Ситуація з інфляцією у світі

У Єврозоні інфляція прискорилась до 4,1% річних, що є найвищим показником з 1997 року.

інфляція прискорилась до 4,1% річних, що є найвищим показником з 1997 року. У Великій Британії – до 4,2% річних.

– до 4,2% річних. У США – до 6,2% річних, оновивши рекорд 1990 року. Базова інфляція, яка не враховує цін на енергоносії та продовольство, оновила 30 річний показник.

– до 6,2% річних, оновивши рекорд 1990 року. Базова інфляція, яка не враховує цін на енергоносії та продовольство, оновила 30 річний показник. У Туреччині вона оновила трирічний максим й становить 21,3% у порівнянні з показниками листопада 2020 року.